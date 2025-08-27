Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Geschwindigkeitskontrollen und Flucht vor der Polizei

Landkreis Heilbronn (ots)

A81/ Eberstadt: Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn

Die Verkehrspolizei Weinsberg führte am Dienstag auf der Autobahn 81 bei Eberstadt Geschwindigkeitskontrollen durch und konnten dabei eine recht positive Bilanz ziehen. Zwischen 10 und 15 Uhr wurde auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Weinsberger Kreuz und dem Tunnel Hölzern die Geschwindigkeit von knapp 4.000 Fahrzeugen überprüft. Davon fuhren nicht einmal zwei Prozent schneller als die erlaubten 80 km/h für Lkw oder 100 km/h für Pkw. Von den 67 Verkehrsteilnehmern, die zu schnell unterwegs waren, muss lediglich einer fortan auf seinen Führerschein verzichten. Er wurde mit einer Geschwindigkeit von 188 km/h gemessen und muss nun für drei Monate seinen Führerschein abgeben. Außerdem kommen zwei Punkte im Fahreignungsregister auf ihn zu.

Neuenstadt am Kocher: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Ein 21-Jähriger versuchte am Montagnachmittag in Neuenstadt mit seinem Motorroller vor der Polizei zu flüchten. Eine Polizeistreife wollte den Mann gegen 16:30 Uhr in der Cleversulzbacher Straße einer Kontrolle unterziehen und forderte ihn zum Anhalten auf. Der Rollerlenker ignorierte jedoch die Anhaltesignale und das Blaulicht und gab Gas. Er steuerte sein Gefährt in die Straße "Mühlrain" und dort auf einen mit spielenden Kindern gefüllten Spielplatz. Von dort steuerte der junge Mann sein Fahrzeug über eine kleine Brücke und schließlich über den angrenzenden Radweg. Die Streife musste die Verfolgung aufgrund der möglichen Gefährdung Dritter und der baulichen Gegebenheiten zunächst abbrechen, kam dem Flüchtenden durch einen Zeugenhinweis allerdings schnell wieder auf die Spur. Der 21-Jährige wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes von den Polizisten angetroffen. Dabei stellten sich auch schnell mögliche Gründe für die Flucht heraus. Der Rollerfahrer hatte keinen Führerschein und auch sein Fahrzeug war nicht angemeldet. Zudem zeigte ein Test, dass der Mann mutmaßlich THC konsumiert hatte. Personen, die am Montagnachmittag in Neuenstadt am Kocher von der Fahrweise des 21-Jährigen auf seinem Motorroller gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

