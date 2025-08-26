Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Stein auf Fahrzeug geworfen und großer Ausflug eines kleinen Vogels

Heilbronn: Stein auf Fahrzeug geworfen

Am Heilbronner Jägerhaus warf am Sonntagabend eine unbekannte Person einen Stein auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Die Lenkerin eines BMWs fuhr gegen 18:10 Uhr auf der Jägerhausstraße, als ihr Wagen auf Höhe des gleichnamigen Restaurants von einem Stein getroffen wurde. Dabei entstanden am Fahrzeug Schäden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer den Stein auf den BMW warf, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Löchgau/ Lauffen/ Untergruppenbach: Kleiner Vogel, großer Ausflug Ein seit mehreren Wochen verschwundener Nymphensittich konnte am Montagabend seiner glücklichen Besitzerin übergeben werden. Der Vogel war am 22. Juli aus seinem Zuhause in Untergruppenbach ausgeflogen und wurde seitdem nicht mehr gesehen, bis er sich am Montag plötzlich in Löchgau zeigte. Der zutrauliche kleine Kerl hatte sich in ein Firmengebäude verirrt und war dort von einer Mitarbeiterin gefunden worden. Diese brachte den schrägen Vogel gemeinsam mit ihrem Sohn zum Polizeirevier Lauffen und bot auch an sich um das Tier zu kümmern, sollte der Besitzer nicht gefunden werden. Dazu kam es dann nicht mehr, denn eine sofortige Veröffentlichung in den Sozialen Medien führte dazu, dass sich die Besitzerin meldete. Nach einem Lichtbildabgleich wurde der kleine Ausreißer mit Polizeieskorte nach Hause gebracht und von seiner überglücklichen Besitzerin freudestrahlend und mit ein paar Tränen in den Augen in Empfang genommen. Unser Fazit: Es lohnt sich immer unseren Social-Media-Kanälen zu folgen.

