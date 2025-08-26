Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Feuerwehreinsatz in Bad Mergentheim und Geschwindigkeitskontrollen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Brand in Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr musste am Montagabend zu einem Brand nach Bad Mergentheim-Apfelbach ausrücken. Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Sailbergweg war gegen 22:20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Eine von ihren Rauchmeldern alarmierte Bewohnerin informierte ihren Vermieter, der die Flammen gerade noch rechtzeitig löschte, bevor sich das Feuer auf das restliche Gebäude ausbreiten konnte. Es entstanden Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die etwas später eintreffende Feuerwehr, lüftete und überprüfte das Gebäude und konnte weitere Glutnester ausschließen. Wie es zum Ausbruch des Feuers kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wertheim-Urphar: Geschwindigkeitskontrollen führen zu zwei Fahrverboten

Am Montagvormittag führten Beamte des Polizeireviers Wertheim auf der Kreisstraße 2824 bei Urphar Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr waren an dieser Stelle 14 Verkehrsteilnehmer, die von Urphar in Richtung Böttigheim fuhren, schneller als die hier eigentlich erlaubten 50 km/h. Zwei davon waren so schnell, dass sie nun für einige Zeit auf ihre Führerscheine verzichten müssen. Tagesschnellster war ein Audi-Lenker, der mit knapp 100 km/h erwischt wurde. Sein Preis: Zwei Punkte im Fahreignungsregister und einen Monat Fahrverbot.

