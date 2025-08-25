Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Tragischer Verkehrsunfall in Offenau - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Offenau (ots)

Am Montagmittag, gegen 12 Uhr, ereignete sich im Bereich des Kreisverkehrs Jagstfelder Straße (B 27) in Offenau ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 91-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Straße Unter der Kaiserpfalz von einer Bäckerei kommend in Richtung des Kreisverkehrs. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr kreuzt ein Radweg mit Mittelinsel. Zur gleichen Zeit näherte sich ein Radfahrer von rechts. Nach bisherigen Erkenntnissen gab der Autofahrer dem Radfahrer ein Zeichen, dass er queren könne. Dabei trat der Fahrer jedoch offensichtlich versehentlich auf das Gaspedal anstatt auf die Bremse. In der Folge beschleunigte der Pkw stark, erfasste den querenden Radfahrer und schleuderte ihn nach dem Aufprall auf die Fahrbahnmitte des Kreisverkehrs, wo er schwer verletzt liegen blieb. Der 54-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Ludwigsburg geflogen; es besteht Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen. Der Pkw setzte seine unkontrollierte Fahrt fort, überquerte den Kreisverkehr und kollidierte dort mit einem Kleintransporter, der gerade aus Richtung Bad Friedrichshall eingefahren war. Das Fahrzeug des 56-jährigen Transporterfahrers wurde abgewiesen, gegen den Bordstein gedrückt und blieb nicht mehr fahrbereit liegen. Der Pkw des Seniors kam nach weiteren Kollisionen - unter anderem mit einer Holzbegrenzung des Lidl-Parkplatzes - schließlich nach einer Fahrt über den Parkplatz wieder im Bereich des Kreisverkehrs zum Stehen. Der 91-jährige Fahrer blieb körperlich unverletzt, stand jedoch deutlich unter Schock und wurde vorsorglich ins Krankenhaus Bad Friedrichshall eingeliefert. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Höhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die B 27 musste im Bereich Offenau während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an

