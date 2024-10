Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach zweifachem Wohnungseinbruchsdiebstahl

Penzlin/Neuendorf (ots)

Am Nachmittag des 24.10.2024 wurde der Polizei in Neubrandenburg binnen kurzer Zeit zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser gemeldet. Zunächst meldete sich ein 53-jähriger Hausbewohner aus Penzlin. Unbekannte Täter haben am Donnerstag das Haus in der Straße Am Sandberg in der Zeit von 06:00 Uhr bis 16:00 Uhr über das gewaltsame Öffnen der Terrassentür betreten. Im Haus kam es hierbei nur zu kleinen auffälligen Veränderungen. Auf den ersten Blick haben die unbekannten Täter keine Gegenstände entwendet, sodass es zu einem Schaden am Fenster in Höhe von 1.000 Euro kam.

Kurze Zeit später meldete sich ein älteres Ehepaar aus Neuendorf und musste bei heutiger Rückkehr aus dem Urlaub feststellen, dass in ihr Haus im Quittenweg eingebrochen wurde. Unbekannte Täter gelangen über das gewaltsame Öffnen eines Fensters in das Einfamilienhaus. Vor Ort konnten an mehreren Fenstern Hebelspuren festgestellt werden. Im Haus stand ein Großteil der Schränke und Schubladen offen und wirkte durchwühlt. Es wurden Bargeld und mehrere Bankkarten entwendet. Da eine Nachbarin der Familie zur Kontrolle am 23.10.2024 noch keine Hinweise auf einen Einbruch festgestellt hatte, wird der Tatzeitraum auf Mittwoch bis Donnerstag geschätzt.

Zur weiteren Spurensuche kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg in beiden Fällen vor Ort zum Einsatz.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, kann zum momentanen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht gesagt werden.

Es werden in diesem Zusammenhang dringend Zeugen zu den Einbrüchen gesucht. Bei zielführenden Hinweisen zu den Sachverhalten sowohl in Penzlin als auch in Neuendorf bei Neubrandenburg melden Sie sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell