POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Mann nach versuchtem Tötungsdelikt in psychiatrischer Einrichtung untergebracht

Am späten Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es in Heilbronn-Böckingen zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 37-jährigen bulgarischen Staatsbürgerin und deren 20-jährigem Sohn. Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn ergaben, dass die 37-Jährige im Zuge der Auseinandersetzung mittels eines Messers verletzt wurde. Als Nachbarn hierauf aufmerksam wurden, gelang es Außenstehenden, die Streitenden zu trennen. Die verletzte Frau wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-jährige Bulgare wurde vorläufig festgenommen. Er wurde am Mittwochnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Unterbringungsbefehl wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Mann wurde in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

