POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch und Zeugenaufruf nach Raub

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mudau-Scheidental: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nach einem Einbruch in Mudau sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Montag vergangener Woche und 13 Uhr am gestrigen Nachmittag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Scheidentaler Brunnenweg ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Kellerfenster und verschafften sich darüber Zugang zum Gebäude. Im Inneren wurde alles durchwühlt. Ob Diebesgut entwendet wurde ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Brunnenweg verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an die Kriminalpolizei Mosbach zu wenden.

Haßmersheim: Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Mehrere Unbekannte versuchten am Montagabend einen 20-Jährigen in Haßmersheim gewaltsam um seine Wertsachen zu bringen. Der junge Mann stieg gegen 18 Uhr an der Bushaltestelle Hochhausen an der Landesstraße 588 aus einem Bus und wollte nach Hause laufen. In der Nähe der Haltestelle kamen zwei junge Männer auf ihn zu, bedrängten ihn und verlangten nach Geld. Einer der Unbekannten war etwa 19 Jahre alt, rund 1,90 Meter groß, dunkelhäutig und hatte schulterlange Rasta-Locken. Er trug eine schwarze Jogginghose, ein grün-gelb-weißes T-Shirt und eine Bauchtasche. Der andere Täter wird als etwa 14 bis 16 Jahre alt beschrieben. Beide sollen bewaffnet gewesen sein. Der 20-Jährige versuchte zu flüchten, wurde aber von den beiden Unbekannten verfolgt, zu denen sich im Laufe des Geschehens noch drei weitere männliche Personen gesellten. Der Angegriffene wurde bedroht und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er schaffte es schließlich seinen Verfolgern zu entkommen, die daraufhin in einen blauen Pkw gestiegen sein sollen und davonfuhren. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Kriminalpolizei Mosbach zu melden.

