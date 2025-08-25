PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gemeinsame Pressemitteilung des Landesbereitschaftspolizeiamtes und des Polizeipräsidiums Neubrandenburg - Diensthund der Polizei derzeit freiläufig unterwegs

Neubrandenburg (ots)

Am heutigen Montagmorgen (25.08.2025) ist gegen 06:00 Uhr in der Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg ein Diensthund des Landesbereitschaftspolizeiamtes entlaufen.

Bei dem Hund handelt es sich um einen dreijährigen Schäferhund. Der Mischling aus belgischem und holländischem Schäferhund hat kurzes schwarzes Fell, eine Kringelrute und eine Schulterhöhe von 65 bis 70 Zentimetern.

Eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Es wird jedoch darum gebeten, den Hund im Falle einer Sichtung nicht selbstständig festzuhalten, anzusprechen oder hinterherzulaufen, sondern umgehend die Polizei zu informieren.

Die Polizei geht davon aus, dass der Fährtenhund möglicherweise selbstständig zurückkehren könnte. Es erfolgt aktuell eine großräumige Suche nach dem Tier unter Beteiligung von Beamten beider Behörden. Sollte er gesichtet werden, bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 0395 5582 2223.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Jennifer Sänger
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

