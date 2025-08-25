Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Feuer greift auf einen PKW über

Heringsdorf (ots)

Am 24.08.2025 gegen 17:35 Uhr meldete die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass im Möskenweg in 17454 Zinnowitz eine Hecke brennt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Ein 59-jähriger Deutscher wollte mit einem Gasbrenner Unkraut entfernen. Dabei beachtete er nicht, dass er einer Hecke zu nahe kam und die Hecke durch den Gasbrenner in Brand gesetzt wurde. Das Feuer breitete sich sehr schnell aus und beschädigte dabei einen neben der Hecke stehende PKW Mercedes-Benz. Umgehend begannen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zinnowitz mit den Löscharbeiten und konnten das Feuer sehr schnell löschen.Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell