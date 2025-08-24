Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades versucht sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen und beschädigt Funkstreifenwagen

Neubrandenburg (ots)

Am 24.08.2025 gegen 15:05 Uhr stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg in der Kirschenallee in 17033 Neubrandenburg einen jugendlichen Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades Simson fest. Die Beamten entschlossen sich bei dem Fahrzeugführer eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen und forderten ihn mittels optischen und akustischen Signal auf sein Fahrzeug anzuhalten. Als der Fahrzeugführer hierauf nicht reagierte, fuhren sie an diesem vorbei und setzten sich mit ihren Funkstreifenwagen vor den Fahrzeugführer des Kleinkraftrades. Dort forderten sie den Fahrzeugführer wieder mit einem optischen Signal auf anzuhalten und verringerten ihre Geschwindigkeit. Auch dieses ignorierte der jugendliche Fahrzeugführer und versuchte zwischen der rechter Bordsteinkante und dem Funkstreifenwagen an diesem vorbeizufahren. Dabei stieß der Fahrzeugführer des Kleinkraftrades gegen die hintere rechte Fahrzeugseite des Funkstreifenwagen und kam mit seinem Fahrzeug zu Fall. Hierbei zog sich der 17-jährige deutsche Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Auf Grund dessen wurde er mit einem Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500,-EUR. Bei der Überprüfung des 17-jährigen Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass er nicht im Beistz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, um das Kleinkraftrad zu führen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens erstattet.

