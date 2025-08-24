PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades versucht sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen und beschädigt Funkstreifenwagen

Neubrandenburg (ots)

Am 24.08.2025 gegen 15:05 Uhr stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg in der Kirschenallee in 17033 Neubrandenburg einen jugendlichen Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades Simson fest. Die Beamten entschlossen sich bei dem Fahrzeugführer eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen und forderten ihn mittels optischen und akustischen Signal auf sein Fahrzeug anzuhalten. Als der Fahrzeugführer hierauf nicht reagierte, fuhren sie an diesem vorbei und setzten sich mit ihren Funkstreifenwagen vor den Fahrzeugführer des Kleinkraftrades. Dort forderten sie den Fahrzeugführer wieder mit einem optischen Signal auf anzuhalten und verringerten ihre Geschwindigkeit. Auch dieses ignorierte der jugendliche Fahrzeugführer und versuchte zwischen der rechter Bordsteinkante und dem Funkstreifenwagen an diesem vorbeizufahren. Dabei stieß der Fahrzeugführer des Kleinkraftrades gegen die hintere rechte Fahrzeugseite des Funkstreifenwagen und kam mit seinem Fahrzeug zu Fall. Hierbei zog sich der 17-jährige deutsche Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Auf Grund dessen wurde er mit einem Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500,-EUR. Bei der Überprüfung des 17-jährigen Fahrzeugführers wurde festgestellt, dass er nicht im Beistz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, um das Kleinkraftrad zu führen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens erstattet.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 22:47

    POL-NB: Brand eines Nebengelasses in der Lange Straße in 17089 Weltzin

    Malchin (ots) - Am 24.08.2025 gegen 14:45 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte darüber informiert, dass auf einem Grundstück in der Lange Straße in 17089 Weltzin ein Nebengelass brennt. Umgehend wurden Einsatzkräfte des Autobahnpolizeirevier Altentreptow, des ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 22:46

    POL-NB: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten in der Rostocker Chaussee in 18437 Stralsund

    Stralsund (ots) - Am 24.08.2025 gegen 14:15 Uhr kam es in der Rostocker Chaussee in 18437 Stralsund zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Hierbei befuhr der 62-jährige Fahrzeugführer eines PKW Seat die Rostocker Chaussee aus Richtung Carl-Heydemann-Ring kommend in Richtung B105 / Rostock. Auf Höhe der KFZ-Werkstatt "Pitstop" kam er dabei aus ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 14:54

    POL-NB: Stromausfall nach Brand einer Trafostation in Spantekow

    PHR Anklam (ots) - Am Sonntag, den 24.08.2025 um 12:23 Uhr, erhielt die Polizei die Information von einer qualmenden Trafostation in 17392 Spantekow, Denniner Straße. Bei Eintreffen der Polizei am Einsatzort war der Brand bereits durch die alarmierten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Spantekow gelöscht worden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt. Der entstandene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren