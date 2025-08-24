PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Nebengelasses in der Lange Straße in 17089 Weltzin

Malchin (ots)

Am 24.08.2025 gegen 14:45 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte darüber informiert, dass auf einem Grundstück in der Lange Straße in 17089 Weltzin ein Nebengelass brennt. Umgehend wurden Einsatzkräfte des Autobahnpolizeirevier Altentreptow, des Polizeirevier Malchin und der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Vor Ort brannte ein Nebengelass bestehend aus einer Garage und einem Hühnerstall. Das Nebengelass brannte bereits in voller Ausdehnung und das Feuer drohte auf das daneben befindliche Wohnhaus überzugreifen. Umgehend begannen die Freiwilligen Feuerwehren aus Altentreptow, Burow/Weltzin, Golchen und Letzin mit den Löscharbeiten. Durch deren schnelles Eingtreifen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden und das Feuer sehr schnell gelöscht werden. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 22:46

    POL-NB: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten in der Rostocker Chaussee in 18437 Stralsund

    Stralsund (ots) - Am 24.08.2025 gegen 14:15 Uhr kam es in der Rostocker Chaussee in 18437 Stralsund zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Hierbei befuhr der 62-jährige Fahrzeugführer eines PKW Seat die Rostocker Chaussee aus Richtung Carl-Heydemann-Ring kommend in Richtung B105 / Rostock. Auf Höhe der KFZ-Werkstatt "Pitstop" kam er dabei aus ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 14:54

    POL-NB: Stromausfall nach Brand einer Trafostation in Spantekow

    PHR Anklam (ots) - Am Sonntag, den 24.08.2025 um 12:23 Uhr, erhielt die Polizei die Information von einer qualmenden Trafostation in 17392 Spantekow, Denniner Straße. Bei Eintreffen der Polizei am Einsatzort war der Brand bereits durch die alarmierten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Spantekow gelöscht worden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt. Der entstandene ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 14:43

    POL-NB: Polizeieinsatz an der Gemeinschaftsunterkunft in Zingst

    PR Barth (ots) - Am 24.08.2025 gegen 01:00 Uhr meldete Sicherheitsdienst der Gemeinschaftsunterkunft Zingst Streitigkeiten unter Bewohnern. Die Kräfte des PR Barth begaben sich vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen geriet der 48-jährige ukrainische Bewohner der Unterkunft in einen verbalen Streit mit einer 34-jährigen ukrainischer Staatsbürgerin. Im weiteren Verlaufe entwickelte sich der Streit zu einer körperlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren