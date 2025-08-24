Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Nebengelasses in der Lange Straße in 17089 Weltzin

Malchin (ots)

Am 24.08.2025 gegen 14:45 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte darüber informiert, dass auf einem Grundstück in der Lange Straße in 17089 Weltzin ein Nebengelass brennt. Umgehend wurden Einsatzkräfte des Autobahnpolizeirevier Altentreptow, des Polizeirevier Malchin und der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Vor Ort brannte ein Nebengelass bestehend aus einer Garage und einem Hühnerstall. Das Nebengelass brannte bereits in voller Ausdehnung und das Feuer drohte auf das daneben befindliche Wohnhaus überzugreifen. Umgehend begannen die Freiwilligen Feuerwehren aus Altentreptow, Burow/Weltzin, Golchen und Letzin mit den Löscharbeiten. Durch deren schnelles Eingtreifen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden und das Feuer sehr schnell gelöscht werden. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

