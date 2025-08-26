Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Motorradfahrer bei Unfall verletzt und Illegale Müllablagerung

Hohenlohekreis (ots)

Krautheim: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 52-Jähriger Motorradfahrer wurde am Montagvormittag bei einem Unfall bei Krautheim verletzt. Der Mann fuhr gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 513 von Krautheim in Richtung Assamstadt, als er zum Überholen eines Pkws ansetzte. Vermutlich bemerkte er nicht, dass der Fahrer des vorausfahrenden Renaults den Blinker nach links gesetzt hatte und abbiegen wollte, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 52-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich auf rund 2.500 Euro.

Zweiflingen-Eichach: Müll im Wald abgeladen

In einem Waldstück bei Zweiflingen-Eichach entsorgten Unbekannte ihren Müll, ohne sich um eine fachgerechte Entsorgung zu kümmern. Die Umweltsünder transportierten Bauschutt, Kindersitze, diverse Holzteile sowie Mülltüten in das südlich von Eichach in der Verlängerung der Straße "Eichachgrund" gelegene Waldstück und warfen es dort in die Natur. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher der Müllablagerungen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

