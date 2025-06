Polizei Münster

POL-MS: Raub auf Tankstelle in Coerde - Täter in Gewahrsam

Münster (ots)

Am Dienstag (3.6.) gegen 14:54 Uhr hat ein Mann Ware aus einer Tankstelle an der Königsberger Straße in Coerde entwendet. Die Polizei stellte den Täter kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat der Mann mit einem Einkaufswagen den Verkaufsraum der Tankstelle und legte verschiedenen Warenartikel hinein. Anschließend forderte er mit einem Messer in der Hand den Verkäufer auf, ihm eine Zigarettenschachtel auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam der Mitarbeiter der Tankstelle nach. Als der Täter das Geschäft ohne zu zahlen verließ, bemerkte der Verkäufer ein weiteres Messer im Hosenbund des Täters.

Die alarmierten Beamten trafen den 39-jährigen Deutschen kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift an und nahmen ihn in Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell