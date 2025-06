Polizei Münster

POL-MS: "Sicher.Mobil.Leben - Kinder im Blick" - Polizei zieht Bilanz nach Aktionstag

Münster (ots)

Die Polizei Münster hat sich gestern (3.6.) an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" mit dem Fokus auf die Sicherheit von Kindern beteiligt. Verkehrssicherheitsberater informierten am Syndikatplatz mit einem Infostand zum Thema "Toter Winkel". Dazu kontrollierten Polizisten im Zeitraum von 06:00 bis 14:30 Uhr an 18 Stellen im Münsteraner Stadtgebiet über 2000 Verkehrsteilnehmende, mit Augenmerk auf die Verkehrssicherheit von Kindern. Die meisten Kontrollstandorte befanden sich an Schulen und Schulwegen. Die Beamten verzeichneten insgesamt 318 Verkehrsverstöße. Davon fuhren 129 Verkehrsteilnehmende zu schnell. Bei insgesamt 28 Personen wurde festgestellt, dass sie zum Beispiel durch ein Smartphone abgelenkt waren. 20 Verkehrsteilnehmende zeigten ein Fehlverhalten beim Abbiegen und neun waren nicht angeschnallt. Außerdem ahndeten die Polizisten 113 weitere verkehrsrechtliche Verstöße, unter anderem das Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Kräfte mussten 19 Personen mündlich ermahnen, zum Beispiel, weil Minderjährige über 10 Jahre mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig fuhren. Ziel des Aktionstages war, die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr zu erhöhen. Kinder werden durch ihre Größe leichter übersehen. Zudem können sie noch unsicher mit den Straßenverkehrsregeln sein. Daher ist es umso wichtiger, dass Erwachsene besonders aufmerksam sind und sich an die Verkehrsregeln halten.

