Polizei Münster

POL-MS: Kollision zwischen Radfahrerin und Pkw - Polizei sucht nach Autofahrerin

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (27.5., 17:15 Uhr) ist es am Nimrodweg in der Nähe der Mertensheide in Hiltrup zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bulli und einer Fahrradfahrerin gekommen. Die Polizei sucht nun nach der beteiligten Autofahrerin.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die 64-jährige Münsteranerin mit ihrem Fahrrad den Nimrodweg überqueren, als der Bulli sie touchierte. Nach Aussage der leicht verletzten Radfahrerin stieg die Autofahrerin aus und entschuldigte sich bei ihr. Anschließend entfernten sich beide Beteiligten vom Unfallort.

Die Polizei bittet die Autofahrerin und mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

