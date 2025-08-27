PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Tödlicher Verkehrsunfall bei Kupferzell

Hohenlohekreis (ots)

Kupferzell: 37-Jähriger bei Verkehrsunfall getötet Am Dienstagabend starb ein 37-Jähriger bei einem Verkehrsunfall bei Kupferzell. Der Mann fuhr gegen 18:20 Uhr mit seinem VW auf der Kreisstraße 2366 von Goggenbach in Richtung Kupferzell, als er kurz vor der Abzweigung nach Feßbach nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Birnbaum prallte. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Unfallschäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 14.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 11:58

    POL-HN: Landkreis Heilbronn: Geschwindigkeitskontrollen und Flucht vor der Polizei

    Landkreis Heilbronn (ots) - A81/ Eberstadt: Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn Die Verkehrspolizei Weinsberg führte am Dienstag auf der Autobahn 81 bei Eberstadt Geschwindigkeitskontrollen durch und konnten dabei eine recht positive Bilanz ziehen. Zwischen 10 und 15 Uhr wurde auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Weinsberger Kreuz und dem Tunnel Hölzern die ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 10:49

    POL-HN: Hohenlohekreis: Motorradfahrer bei Unfall verletzt und Illegale Müllablagerung

    Hohenlohekreis (ots) - Krautheim: Motorradfahrer bei Unfall verletzt Ein 52-Jähriger Motorradfahrer wurde am Montagvormittag bei einem Unfall bei Krautheim verletzt. Der Mann fuhr gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 513 von Krautheim in Richtung Assamstadt, als er zum Überholen eines Pkws ansetzte. Vermutlich bemerkte er nicht, dass der Fahrer des vorausfahrenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren