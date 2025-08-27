Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Tödlicher Verkehrsunfall bei Kupferzell

Hohenlohekreis (ots)

Kupferzell: 37-Jähriger bei Verkehrsunfall getötet Am Dienstagabend starb ein 37-Jähriger bei einem Verkehrsunfall bei Kupferzell. Der Mann fuhr gegen 18:20 Uhr mit seinem VW auf der Kreisstraße 2366 von Goggenbach in Richtung Kupferzell, als er kurz vor der Abzweigung nach Feßbach nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Birnbaum prallte. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Unfallschäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 14.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell