Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 20.08.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person++

Moormerland - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am 19.08.2025 kam es gegen 07:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rad fahrenden Kind und einem Pkw. Das 10-jährige Mädchen befuhr zur Unfallzeit mit seinem Fahrrad den Radweg der Koloniestraße aus Veenhusen kommend in Richtung Warsingsfehn. Als es die rote Fahrradfurt an der L24 in Richtung Hesel überquerte, kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit einem VW Bulli eines 42-Jährigen, der die Anschlussstelle der L24 aus Hesel kommend befuhr und beabsichtige, nach rechts auf die Koloniestraße abzubiegen. Das Mädchen stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Emden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am gestrigen Tag, gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit seinem E-Scooter die Neutorstraße in Richtung Am Delft. In Höhe des dortigen Fußgängerüberwegs wechselte er unvermittelt und ohne zu bremsen die Straßenseite von links nach rechts. Ein in gleiche Richtung fahrender 85-jähriger Pkw-Fahrer konnte mit seinem VW Golf Plus nicht mehr rechtzeitig bremsen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der E-Scooter-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 104/114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

