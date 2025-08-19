Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 19.08.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Brand eines Einfamilienhauses++Einbruchdiebstahl in leerstehendes Einfamilienhaus++Diebstahl aus Pkw++Brand eines Pkw im Emstunnel++Sachbeschädigung an Pkw++Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln++Sachbeschädigung an einem Pkw++Anlagebetrug mit hohem Schaden++

Ostrhauderfehn - Brand eines Einfamilienhauses

Am gestrigen Abend kam es gegen 18:55 Uhr aus bislang nicht eindeutig geklärter Ursache zu einem Vollbrand eines Einfamilienhauses in Idafehn in der Gartenstraße. Es waren insgesamt 6 Feuerwehren mit 120 Kräften im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Ein Bewohner sowie ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

Uplengen - Einbruchdiebstahl in leerstehendes Einfamilienhaus

Im Zeitraum zwischen dem 12.07.2025, ca. 15 Uhr und dem 18.08.2025, ca. 19:10 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Meinersfehnerstraße. Es wurden diverse Räume und Schränke durchwühlt. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Ostrhauderfehn - Diebstahl aus Pkw

Im Zeitraum zwischen dem 15.08.2025, ca. 18:30 Uhr und dem 18.08.2025, ca. 07:50 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft mittels Gewalteinwirkung Zutritt zum Laderaum eines Transporters. Der Renault Master mit Leeraner Kennzeichen war zur genannten Zeit an der Hauptstraße auf der Einfahrt zur Haus-Nr. 72 abgestellt. Es wurde u.a. diverses Werkzeug entwendet. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Brand eines Pkw im Tunnel der Autobahn 31

Am gestrigen Nachmittag geriet gegen 14:20 Uhr im Emstunnel ein VW Käfer in Brand. Der 44-jährige Fahrer war auf der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Emden unterwegs und konnte den Pkw noch auf den Seitenstreifen lenken. Dort begann der Motorraum an zu brennen. Der 44-Jährige konnte mittels eines Feuerlöschers einen Vollbrand verhindern. Die Feuerwehr und ein Rettungswagen waren vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Autobahn musste für beide Richtungen voll gesperrt werden.

Borkum - Sachbeschädigung an einem Pkw

Im Zeitraum zwischen dem 16.08.2025, ca. 12 Uhr und dem 18.08.2025, ca. 12 Uhr beschädigte bislang unbekannte Täterschaft einen BMW 520i mit Städtekennzeichen "LEV". Das Fahrzeug war an einem Ferienhaus am Störtebekerweg 14a abgestellt und wies Beschädigungen in Form von Kratzern im Bereich der Motorhaube und der Fahrerseite unterhalb des Rückspiegels auf. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Weener - Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am gestrigen Abend, gegen 21:40 Uhr, verursachte ein 18-jähriger Niederländer einen Verkehrsunfall, als er mit seinem Pkw die Weenerstraße in Richtung Bunde befuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Toyota Corolla, geriet hierdurch in die Fahrbahnmitte und kollidierte hier mit einer Verkehrsinsel und einem Verkehrszeichen. Während der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Sachbeschädigung an einem Pkw

Im Zeitraum zwischen dem 17.08.2025, ca. 00 Uhr und dem 18.08.2025, ca. 9 Uhr schlug bislang unbekannte Täterschaft die hintere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eines Pkw ein. Der VW Touran mit Emder Kennzeichen der 26-jährigen Geschädigten war auf dem Parkplatz der Wilhelm- Leuschner-Straße 2 im Stadtteil Borssum abgestellt. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Inspektionsbereich - Anlagebetrug im Internet mit vermeintlichen Aktien

Der Polizeiinspektion Leer/ Emden liegen zwei Anzeigen wegen Anlagebetrugs vor. Es wurden durch die Geschädigten mehrere Überweisungen auf Konten im Ausland getätigt, um hiermit in vermeintliche Aktien zu investieren. Die Internetseite wirbt hier mit hohen Gewinnbeteiligungen. Es entstand insgesamt ein Schaden von knapp 100.000 Euro.

Es wird auf diesem Weg erneut davor gewarnt, dass Betrüger mit einer professionell gestalteten Werbeanzeige oder über soziale Netzwerke Geschädigte um ihr Vermögen bringen. Durch Fake- Kontoauszüge werden Gewinne suggeriert, um die Geschädigten zu weiteren Investitionen zu bewegen- eine Auszahlung bleibt jedoch aus. In vielen Fällen sind die Plattformen nur Scheinunternehmen, die nach einer gewissen Zeit aus dem Netz genommen werden.

So schützen Sie sich:

- Hinterfragen Sie unrealistische Gewinnversprechen mit großem Gewinn bei geringer Investition! - Informieren Sie sich über Warnungen zu den vermeintlichen Angeboten! - Geben Sie niemals sensible Daten von sich preis! - Tätigen Sie in diesem Kontext keine Überweisungen ins Ausland! - Lassen Sie keinen Fernzugriff auf ihr Endgerät zu!

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell