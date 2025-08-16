Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 16.08.2025

Leer (ots)

++Einbruch in Firmengebäude mit Zeugensuche++Dachstuhlbrand++Beschädigung einer Bushaltestelle mit Zeugensuche++Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein++

Ostrhauderfehn - Einbruch in Firmengebäude --Zeugensuche-

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bisher unbekannte Täter in eine Firmenhalle in der Straße Im Gewerbegebiet eingebrochen und haben dort u.a. Werkzeug, Kabelrollen und Kupfer entwendet. Der oder die Täter müssen zum Abtransport des Diebesgutes ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Rhauderfehn oder Leer.

Emden - Dachstuhlbrand

Gegen 13:30 Uhr kam es in der Klunderburgstraße zu einem Dachstuhlbrand. Dieser breitete sich letztlich aus über den gesamten Dachstuhl des Gebäudes. Alle Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Nach hiesiger Kenntnis wurde ein Bewohner durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt. Zudem ein Feuerwehrmann, der während des Einsatzes umgeknickt war. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache wurden aufgenommen, der Brandort beschlagnahmt. Die Schadenshöhe dürfte beträchtlich sein, kann in der Höhe jedoch noch nicht genau beziffert werden. Neben einem Großaufgebot der Feuerwehr war der Rettungsdienst, die Stadtwerke Emden und die örtlichen Versorgungsunternehmen in den Einsatz eingebunden.

Uplengen - Beschädigung einer Bushaltestelle --Zeugensuche--

Bisher unbekannte Täter haben in der Ortschaft Selverde in den späten Abendstunden des Freitages eine Glasscheibe der Bushaltestelle an der Selverder Straße Höhe Am Torfmoor zerstört. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Remels.

Bunde - Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Unter dem Einfluss von Kokain, dafür aber ohne Führerschein war ein 38-jähriger Pkw-Führer aus der Stadt Espelkamp unterwegs. Bei der Kontrolle durch die Polizei am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr auf der Neuschanzer Straße legte dieser den Beamten einen italienischen Führerschein vor, der augenscheinlich gefälscht war. Die Weiterfahrt wurde folglich untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

