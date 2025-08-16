PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 16.08.2025

Leer (ots)

++Einbruch in Firmengebäude mit Zeugensuche++Dachstuhlbrand++Beschädigung einer Bushaltestelle mit Zeugensuche++Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein++

Ostrhauderfehn - Einbruch in Firmengebäude --Zeugensuche-

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bisher unbekannte Täter in eine Firmenhalle in der Straße Im Gewerbegebiet eingebrochen und haben dort u.a. Werkzeug, Kabelrollen und Kupfer entwendet. Der oder die Täter müssen zum Abtransport des Diebesgutes ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Rhauderfehn oder Leer.

Emden - Dachstuhlbrand

Gegen 13:30 Uhr kam es in der Klunderburgstraße zu einem Dachstuhlbrand. Dieser breitete sich letztlich aus über den gesamten Dachstuhl des Gebäudes. Alle Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Nach hiesiger Kenntnis wurde ein Bewohner durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt. Zudem ein Feuerwehrmann, der während des Einsatzes umgeknickt war. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache wurden aufgenommen, der Brandort beschlagnahmt. Die Schadenshöhe dürfte beträchtlich sein, kann in der Höhe jedoch noch nicht genau beziffert werden. Neben einem Großaufgebot der Feuerwehr war der Rettungsdienst, die Stadtwerke Emden und die örtlichen Versorgungsunternehmen in den Einsatz eingebunden.

Uplengen - Beschädigung einer Bushaltestelle --Zeugensuche--

Bisher unbekannte Täter haben in der Ortschaft Selverde in den späten Abendstunden des Freitages eine Glasscheibe der Bushaltestelle an der Selverder Straße Höhe Am Torfmoor zerstört. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Remels.

Bunde - Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Unter dem Einfluss von Kokain, dafür aber ohne Führerschein war ein 38-jähriger Pkw-Führer aus der Stadt Espelkamp unterwegs. Bei der Kontrolle durch die Polizei am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr auf der Neuschanzer Straße legte dieser den Beamten einen italienischen Führerschein vor, der augenscheinlich gefälscht war. Die Weiterfahrt wurde folglich untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

