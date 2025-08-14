POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 14.08.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Verkehrsunfälle

Frau fährt in Tankstelle

Am gestrigen Mittwoch gegen 14:15 Uhr kam es auf der Logabirumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 79-jährige fuhr mit ihrem Pkw Mazda stadtauswärts und verlor vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalles die Kontrolle über ihren Pkw. Sie kam rechtsseitig von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Zapfsäule einer dortigen Tankstelle. Die 79-jährige wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw und an der Zapfsäule entstand erheblicher Sachschaden.

Traktor kippt auf Pkw

Ebenfalls gestern gegen 14:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen auf der Heisfelder Straße. Ein 66-jähriger aus Leer fuhr mit seinem Trecker inklusive Anhänger in Fahrtrichtung Innenstadt und übersah dabei vermutlich den stockenden Verkehr. Beim Versuch auszuweichen touchierte er den vor ihm fahrenden Pkw eines 48-jährigen aus Neukamperfehn und kippte auf den Pkw einer 28-jährigen aus Leer. Der Pkw wurde dadurch auf den davor stehenden Pkw einer 38-jährigen aus Leer geschoben. Der Anhänger des Traktors rutschte seitlich in die Berne. Der 66-jährige Fahrer des Traktors und der 48-jährige Pkw-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 28-jährige Pkw-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. In dem dritten Pkw befanden sich neben der 38-jährige Fahrerin, der 36-jährige Beifahrer, zwei 11-jährige Kinder und ein 5-jähriges Kind. Alle fünf Personen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An allen drei Pkw sowie an dem Trecker und dem Anhänger entstand erheblicher Sachschaden. Für die Bergung der Fahrzeuge blieb die Heisfelder Straße voll gesperrt.

Emden - Brand

Zu einem Brand kam es gestern gegen 15:20 Uhr in einer Wohnung in der Kranstraße. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet eine Waschmaschine in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden.

