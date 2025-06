Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Sportlerheim eingebrochen

Stadtlengsfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen gewaltsam in ein Sportlerheim in der Gartenstraße in Stadtlengsfeld ein. Im Inneren öffneten sie mit Gewalt weitere Türen und durchsuchten die Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0156168/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

