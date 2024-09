Feuerwehr München

FW-M: Kind in Schließfach eingeschlossen (Ludwigsvorstadt)

München (ots)

Sonntag, 8. September 2024, 22.00 Uhr

Mittererstraße

Am Sonntagabend ist ein Kind versehentlich in einem Schließfach eingesperrt worden. Da sich das Schließfach nicht mehr öffnen ließ, musste die Feuerwehr zu Hilfe eilen.

Eine Familie mit zwei Kindern war gegen 22 Uhr gerade damit beschäftigt, ihr Gepäck aus einem Schließfach einer automatischen Gepäckaufbewahrungsanlage zu entnehmen. Die beiden etwa sieben und neun Jahre alten Söhne spielten Verstecken und ein Kind begab sich in ein Schließfach. Unglücklicherweise fiel die Türe ins Schloss, das Schließfach verriegelte sich und ließ sich nicht mehr öffnen. Da es sich um eine automatisierte Aufbewahrungsanlage handelte, war auch kein Servicepersonal vor Ort und konnte auch telefonisch nicht erreicht werden. In ihrer Not riefen die verzweifelten Eltern die Feuerwehr zu Hilfe.

Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr München wurde unverzüglich zur Einsatzstelle entsandt. Der Besatzung gelang es schnell, das Kind aus dem Schließfach zu befreien. Unverletzt konnte der Bub an die erleichterten Eltern übergeben werden.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(bro)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell