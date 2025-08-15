POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.08.2025
Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)
Jemgum - Kennzeichendiebstahl
Am gestrigen Donnerstag im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 15:45 Uhr kam es zu einem Diebstahl auf dem Pendlerparkplatz an der A31. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete das hintere Kennzeichen eines VW Touran in Schwarz aus Neuss. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Borkum - Sachbeschädigung an Pkw
Am Donnerstag zwischen 09:45 Uhr und 14:45 Uhr wurde der Lack eines Pkw VW Touran in grau zerkratzt. Bislang unbekannte Täter beschädigten den, auf einem Parkplatz an der Ostfriesenstraße abgestellten, Pkw an der hinteren linken Seite. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Leer - Diebstahl eines Rasenmähers
Nicht weit gekommen ist ein 33-jähriger Mann mit seiner Beute, nachdem dieser in der Plytenbergstraße einen Rasenmäher aus einem Garten mitgenommen hatte. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl umgehend und der 33-jährige wurde noch im Nahbereich mit dem Rasenmäher angetroffen. Ein Verfahren wegen Diebstahles wurde eingeleitet.
