POL-PDKL: Autos beschädigt und Stein nach Frau geworfen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Bei einem Unfall am Montag in der Oberen Lauterstraße sind zwei Menschen leicht verletzt worden. An zwei Autos und einer Hausfassade entstand Sachschaden. Ein 72-Jähriger war am Vormittag von einem Parkplatz auf die Straße gefahren, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Er kollidierte mit seinem Pkw gegen das Fahrzeug eines 71-Jährigen. Vermutlich durch die Wucht des ...

