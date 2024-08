Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240827-2-pdnms Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 24.08.2024 gegen 12.30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B 76 / B 203 in Eckernförde, ein dunkles Fahrzeug mit Schleswiger Zulassung war nach dem Unfall in Richtung Kappeln auf der B 203 flüchtig.

Ein BMW Fahrer war mit seinem Fahrzeug auf der B 76 in Richtung B 203 unterwegs. Die dortige Rechtskurve hat zwei Fahrstreifen, die linke Spur führt auf die B 203 und die rechte Spur zur Schleswiger Straße. Der BMW Fahrer befuhr die linke Spur, ein dunkler PKW befuhr sehr langsam den rechten Fahrstreifen. Plötzlich zog der langsame dunkle PKW auf den linken Fahrstreifen sodass der BMW Fahrer nach rechts ausweichen musste. Der Fahrer des dunklen PKW warf dem Fahrer des BMW einen bösen Blick zu und zog dann extra nochmal nach rechts rüber, hierbei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Danach fuhr der dunkle PKW in Richtung B203 / Kappeln davon, ohne anzuhalten. An dem BMW entstanden durch die Kollision Kratzer auf der linken Fahrzeugseite.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern, wer konnte den Unfall beobachten, wer kann weitere Hinweise auf den dunklen PKW mit Schleswiger Zulassung geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell