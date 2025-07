POL-PDKL: Jugendlichen verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn (ots) - Ein Streit zwischen einer 14-Jährigen und ihren Eltern ist am Montagabend eskaliert, so dass die Polizei einschreiten musste. Nachdem die Einsatzkräfte gerufen wurden, trafen sie die Jugendliche rangelnd mit ihrem Vater an. Dabei hatte sie ein Küchenmesser in der Hand. Die Polizisten entwaffneten die 14-Jährige. Wie sich herausstellte war sie alkoholisiert, was zum Streit ...

