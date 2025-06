Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Heppenheim (ots)

Zwischen Mittwoch, den 18.06.25 um 15:00 Uhr, und Donnerstag, den 19.06.25 um 11:30 Uhr, wurde ein grauer Mercedes an der vorderen Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug war in diesem Tatzeitraum unter anderem auf dem Bruchsee-Parkplatz in Heppenheim abgestellt. Mutmaßlich touchierte der Unfallverursacher mit seinem Pkw beim Ein- bzw. Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich ungefähr auf 2000 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

