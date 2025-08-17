Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 17.08.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Gewalt gegen Polizeibeamte ++ Verkehrsunfall - Zeugen gesucht ++

Westoverledingen und Emden - Gewalt gegen Polizeibeamte

Am Sonntag kam es gegen 02:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen am Neuen Markt. In einer Bar hatte ein 36-jähriger Mann einem 30-Jährigen einen Schlag mit der Faust versetzt. Der 30-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Im weiteren Verlauf richteten sich die Aggressionen des 36-Jährigen gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt. Der Verursacher wurde letztendlich in Gewahrsam genommen.

Zu einer weiteren Widerstandshandlung kam es gegen 04:30 Uhr im Rahmen des Steenfelder Seefestes. Zunächst hatte ein 23-jähriger Besucher einen 34-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bedroht und beleidigt. Als der 23-Jährige dann durch die eingesetzten Beamten vom Ort verwiesen werden sollte, wehrte er sich körperlich gegen diese Maßnahme. Der Mann wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. Insgesamt verzeichnete die Polizei einen friedlichen Verlauf des Seefestes.

Jemgum - Verkehrsunfallflucht

Um 05:20 Uhr wurde der Polizei heute Morgen ein verunfallter PKW in der Deichstraße gemeldet. Ein grauer Mercedes-Benz war von der Fahrbahn abgekommen und vor einem Verkehrsschild zum Stehen gekommen. Zuvor hatte der Fahrzeugführer die Hofstraße befahren. Der Fahrer des Mercedes entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell