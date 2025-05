POL-K: 250523-2-LEV Ziviler Fahnder beobachtet Fahrraddiebstahl- Festnahme - Polizei sucht Eigentümer des E-Bikes

Köln (ots) - Dank eines Hinweises auf eine mutmaßliche Drogenübergabe im Bürgerpark an der Wipperfürther Straße in Kalk konnten Einsatzkräfte in der Nacht zu Donnerstag (22. Mai) zwei Männer im Alter von 29 und 32 Jahren vorläufig festnehmen. Die Beamten stellten über zwei Kilogramm Kokain sicher das die ...

mehr