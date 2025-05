Polizei Köln

POL-K: 250523-1-K Seniorin in Neumarkt Passage bestohlen - Taschendieb wird Haftrichter vorgeführt

Köln (ots)

Zivile Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Donnerstagnachmittag (22. Mai) einen 24 Jahre alten Taschendieb in der Neumarkt Passage erwischt und vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz hat und bereits wegen mehrerer Eigentumsdelikte vorbestraft ist, soll noch heute einem Hafttrichter vorgeführt werden.

Gegen 14 Uhr war der 24-Jährige in der Einkaufspassage ins Visier der Zivilfahnder geraten, nachdem er einer Kölnerin (77) in die Handtasche gegriffen und die Geldbörse herausgezogen hatte. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Dieb in Richtung Fleichmengergasse, wo ihn die Polizisten nach kurzer Verfolgung stellten.

Bei der Überprüfung des Mannes und seinem kurzen Fluchtweg fanden die Polizisten auch das gestohlen Portemonee. Die Beute hatte er zuvor über einen Bauzaun geworfen. Die Kölner Seniorin konnte ihre Geldbörse wieder in Empfang nehmen. (bg/al)

