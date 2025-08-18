Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 18.08.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden

++Diebstahl eines Kennzeichens++Brand eines Pkw++

Leer - Diebstahl eines Kennzeichens und Sachbeschädigung an einem Pkw

Im Zeitraum zwischen dem 10.08.2025, ca. 22 Uhr und dem 11.08.2025, ca. 9 Uhr wurde das hintere Kennzeichen vom Pkw eines 21-jährigen Geschädigten entwendet. Das Fahrzeug, ein Honda Civic, war am Fahrbahnrand an der Königsstraße in Höhe der Haus-Nr. 17 abgestellt. Weiterhin wurde der vordere Scheibenwischer verbogen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Emden - Brand eines Pkw

Am 17.08.2025 kam es in der Zeit zwischen 20:40 Uhr und 20:55 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einem Brand eines Pkw. Der BMW 530 der 20-jährigen Halterin war auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Auricher Straße abgestellt und hatte nach dem Starten Feuer gefangen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort und konnte das Feuer löschen. Die Halterin wurde mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht.

