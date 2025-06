POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Erneute Köder mit Schrauben versehen und ausgelegt

Heidelberg (ots) - Am Freitag erbeuteten falsche Polizeibeamte in der Südstadt bei einer 84-jährigen Seniorin Wertsachen und Bargeld im Wert von fast 70.000 Euro. Die unbekannte Täterschaft hielt ersten Ermittlungen zufolge über mehrere Tage telefonisch Kontakt zu der Dame und gab vor, bei der Polizei zu arbeiten. Weiterhin gaben die Unbekannten an, dass bei einer Einbrecherbande ein Notizblock aufgefunden worden sei, ...

