Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Odenwaldkreis: ROADPOL Safety Days 2025 - Polizei stoppt über 50 Fahrzeuge - Junge Autofahrerin bei Unfall mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

Odenwaldkreis (ots)

Im Zeitraum vom 16. bis zum 22. September finden die ROADPOL Safety Days statt. Auch die hessische Polizei beteiligt sich an der Aktionswoche mit zahlreichen Maßnahmen zur Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer. Die Aktion soll das Bewusstsein für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr und die gegenseitige Toleranz der einzelnen Verkehrsteilnehmer fördern. Zu den häufigsten Ursachen von Verkehrsunfällen gehören nach wie vor Alkohol oder Drogen sowie Ablenkung und Unaufmerksamkeit.

Am Dienstag (16.09.), in der Zeit zwischen 16.00 und 00.00 Uhr, hat die Polizeidirektion Odenwald mit mehreren Streifen an festen Kontrollstellen aber auch mobil Überprüfungen im Straßenverkehr durchgeführt. Insgesamt wurden 57 Fahrzeuge und 76 Personen von den Ordnungshütern gestoppt.

Mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten, zwei Fahrer ohne Fahrerlaubnis und sieben Fahrzeuge mit Mängeln, die nun zeitnah behoben werden müssen, stellten die Kontrolleure hierbei fest. Ein kurz nach 23.00 Uhr bei einem 50 Jahre alten Autofahrer auf der Bundesstraße 45 in Mümling-Grumbach durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Wie wichtig diese Kontrollen sind, zeigte sich bei einem Unfall, der sich mitten im Kontrollzeitraum ereignete: Bei einer 18 Jahre alten Autofahrerin, die gegen 20.30 Uhr auf der Landesstraße 3318 bei Hassenroth die Kontrolle über ihren Wagen verlor, anschließend von der Fahrbahn geriet und erst im angrenzenden Wald zum Stillstand kam, bestand der Verdacht, dass sie unter dem dem Einfluss von Alkohol und möglicherweise anderen berauschenden Mitteln stand. Sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher. Ihre 20 Jahre Beifahrerin war im Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Frauen kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug der 18-Jährigen entstand Totalschaden. Die Strecke musste vorübergehend voll gesperrt werden.

Die Kontrollen werden auch künftig fortgeführt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Verkehrsverstöße werden hierbei konsequent geahndet.

