Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzungsdelikt

Augsburg (ots)

--- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---

Innenstadt - Am Samstag (26.07.2025) griff ein 61-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen einen 33-Jährigen in der Biermannstraße an. Der 61-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 22.15 Uhr kam es offenbar zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 33-Jährigen und einem weiteren Mann. In deren Verlauf griff der 61-Jährige dann den 33-Jährigen nach aktuellen Erkenntnissen mit einem Messer an und verletzte ihn dabei leicht. Der 33-Jährige brachte sich in Sicherheit und die Polizei wurde verständigt. Der 33-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung stoppten Einsatzkräfte den 61-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Hierbei stellten sie zwei Messer bei dem 61-Jährigen sicher. Auch den anderen Mann trafen sie mit dem 61-Jährigen an und nahmen auch diesen vorläufig fest. Er wurde bei der Auseinandersetzung offenbar leicht verletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 61-Jährige am Sonntag (27.07.2025) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 61-Jähriger befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen den 61-Jährigen sowie wegen Körperverletzungsdelikten gegen die beiden anderen Männer.

