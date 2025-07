Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Wiebelsbach, B45: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wiebelsbach, B45 (ots)

Am Freitag (25.07.) kam es auf der B45 im Bereich der Einfahrt nach Wiebelsbach zu einem Verkehrsunfall bei dem 3 Personen verletzt wurden. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr hierbei eine 65-Jährige aus Steinheim mit ihrem Golf die B45 in Fahrtrichtung Groß-Umstadt. Auf Höhe der Zufahrt nach Wiebelsbach kam die 65-Jährige mit ihrem PKW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit zwei entgegenkommenden PKW. Die 65-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und auch die Fahrzeugführerin sowie der Fahrzeugführer der entgegenkommenden Fahrzeuge trugen von dem Unfall leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden an den PKW wird mit ca. 80.000 Euro beziffert. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn längere Zeit gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

