POL-DA: Darmstadt/Eberstadt: Einbrecher erbeutet Lebensmittel aus Gaststätte

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Durch das gewaltsame Öffnen eines Kellerfensters verschaffte sich am Donnerstagmorgen (24.7.) ein Krimineller Zutritt zu den Lagerräumen einer Gaststätte. Zwischen 4.18 und 5.44 Uhr gelangte der Täter in der Heidelberger Landstraße in den Innenbereich. Dort entnahm er mehrere Lebensmittel samt einer roten Kiste, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Gegen 7.11 Uhr kehrte der Täter aus bislang ungeklärten Gründen erneut in den Bereich der Gaststätte zurück.

Der Täter hat eine sportliche Figur und wird auf 25 bis 36 Jahre alt geschätzt. Er hatte dunkle Haare und einen dunklen Bart. Bekleidet war er mit einer Bluejeans, einem roten T-Shirt, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle und einer schwarzen Kappe. Er hatte einen hellen Pullover um die Schultern hängen, sowie eine schwarze Umhängetasche. Bei seiner Rückkehr gegen 7.11 Uhr trug er zudem eine schwarze Jacke.

Zeugen, die am Donnerstagmorgen den Täter im Bereich der Heidelberger Landstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

