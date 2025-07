Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt/Gräfenhausen: 100.000 Euro durch Schockanruf erbeutet

Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter wendete die Masche des Schockanrufs bei einem Senior aus der Niederwiesenstraße an und erbeutete dadurch 100.000 Euro. Am Donnerstagmorgen (24.7.) rief der Täter den Senior an und forderte eine Kaution für dessen Tochter, die in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nur durch das Geld auf Kaution freikäme. Daraufhin übergab er zwischen 11.00 und 12.00 Uhr an der Haustür das Geld in einer Einkaufstüte, wonach sich der Täter zu Fuß entfernte.

Der Täter ist kräftig gebaut und war circa 1,80 Meter groß. Er war eher dunkel gekleidet. Nach Zeugenaussagen hatte er ein südländisches Aussehen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum eine Person bemerkt haben, die ihnen im Bereich der Niederwiesenstraße verdächtig vorkam, werden gebeten, sich beim Kommissariat ZE40 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei wiederholt eindringlich:

Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell