Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Sandbach: Ersthelfer bei Wohnungsbrand leicht verletzt

Breuberg (ots)

Bei einem 29 Jahre alten Ersthelfer besteht nach einem Wohnungsbrand am Donnerstagmittag (24.07.) der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Der Mann bemerkte den Brand und wollte mögliche, noch im Haus befindliche Bewohner, auf das Feuer aufmerksam machen.

Gegen 12.25 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. In einer Erdgeschosswohnung in der Sudetenstraße geriet aus bisher noch unbekannten Gründen Mobiliar in Brand. Durch das Feuer wurde zudem auch eine weitere Wohnung im Haus in Mitleidenschaft gezogen. Die 39-Jährige Bewohnerin konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die sofort herbeigeeilte Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Die Höchster Straße war aufgrund des Feuerwehreinsatzes bis gegen 14.15 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur genauen Schadenshöhe werden von der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) übernommen. Die 39-jährige Bewohnerin kommt vorübergehend bei Verwandten unter.

