Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht Gefährliche Körperverletzung - weiter Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.09.2025, kurz nach 18.00 Uhr, wurde ein 34-jähriger Mann auf dem Gehweg vor eine Lounge in der Hauptstraße / Einmündung Klybeckstraße von mehreren Unbekannten niedergeschlagen. Laut Angaben des 34-Jährigen sei es zu einem Streit gekommen, da er einen Pkw-Fahrer auf dessen rücksichtloses Fahrverhalten angesprochen habe. Danach seien insgesamt vier unbekannte Männer auf den 34-Jährigen zugekommen und drei der Männer hätten mit Fäusten auf ihn eingeschlagen. Nachdem der Geschädigte den Notruf wählte entfernten sich die Unbekannten fußläufig. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Geschädigte wurde leicht verletzt, verneinte aber die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes. Er wolle selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachten haben und Angaben dazu machen können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

