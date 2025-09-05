Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Wildunfall auf Kreisstraße - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Donnerstagnacht, 04.09.2025, gegen 22.45 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 6353 zu einem Unfall zwischen einem Reh und einem Pkw. Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Kreisstraße 6353 von Dossenbach kommend in Richtung Schopfheim und kollidierte mit einem Reh, welches die Dossenbacher Straße querte. Nach der Kollision mit dem Reh fuhr die 25-Jährige gegen die Schutzplanke. Das Reh konnte vor Ort nicht gefunden werden. Aufgrund des Schadenbildes an der Front des Pkw handele es sich zweifelsfrei um einen Wildunfall. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

