Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mutmaßlich alkoholisierter Pkw-Fahrer kollidiert mit parkenden Pkw - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.09.2025, gegen 19.15 Uhr, kam ein 42-jähriger Pkw-Fahrer vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Basler Straße ab. Hierbei überfuhr er eine Grünfläche und kollidierte ungebremst mit einem geparkten Pkw. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,7 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw des 42-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  05.09.2025 – 15:24

    POL-FR: Weil am Rhein: Blitzeinschlag in Mehrfamilienhaus

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 04.09.2025, kurz nach 17.00 Uhr, schlug ein Blitz in ein Mehrfamilienhaus in der Hiltelinger Straße in Friedlingen ein. Das komplette Mehrfamilienhaus wurde von der Feuerwehr überprüft. In den Wohnungen konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Offenes Feuer konnte nicht festgestellt werden. Durch den Blitzeinschlag wurde der Kamin stark beschädigt und war einsturzgefährdet.

    mehr
