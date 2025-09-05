Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mutmaßlich alkoholisierter Pkw-Fahrer kollidiert mit parkenden Pkw - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.09.2025, gegen 19.15 Uhr, kam ein 42-jähriger Pkw-Fahrer vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Basler Straße ab. Hierbei überfuhr er eine Grünfläche und kollidierte ungebremst mit einem geparkten Pkw. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,7 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw des 42-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

