Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Ermittlung eines Fahrraddiebes/Geschädigter gesucht

Zweibrücken (ots)

Die Polizei konnte am Dienstag, 15.07.2025 einen 35-jährigen Fahrraddieb ermitteln, welcher für den Diebstahl zumindest von zwei Fahrrädern verantwortlich ist. In diesem Zusammenhang wurden die entwendeten Fahrräder sichergestellt und in einem Fall ein Dirtbike, welches zuvor in der Seilbachstraße gestohlen wurde an den Geschädigten ausgehändigt. Ein Moutainbike der Marke Rösler, Typ: Capricorn, Rahmenfarbe: orange-schwarz konnte bislang nicht zugeordnet werden, weshalb sich der Geschädigte umgehend mit der Polizeiinspektion Zweibrücken in Verbindung setzen möchte. Diese ist per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 zu erreichen. /pizw

