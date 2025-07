Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Contwig (ots)

Am Montagabend, 14.07.2025 gegen 19:45 Uhr, kam es in der Seilmacherstraße in Zweibrücken in Höhe des Logistikzentrums zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 15-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Strecke mit seinem 45 km/h PKW. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und einem zu engen Fahren einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses überschlug sich mehrere Male und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer sowie seine ebenfalls 15-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide wurden zur ambulanten Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell