Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, den 12.07.2025, kam es gegen 12:05 Uhr auf dem Parkplatz des Outlet-Centers in Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine 47-jährige Fahrzeugführerin wollte mit ihrem PKW rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Zeitgleich beabsichtigte ein weiterer Verkehrsteilnehmer in die freiwerdende Parklücke einzufahren. In diesem Moment fuhr ein dritter PKW mit einer Luxemburger Zulassung zwischen den beiden Fahrzeugen hindurch und kollidierte mit dem ausparkenden Fahrzeug. Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am PKW der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR. Verletzt wurde niemand. Die Polizeiinspektion Zweibrücken ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Nummer 0631-36915399 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei-rlp.de bei der Polizei Zweibrücken zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell