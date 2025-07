Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken - Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum Samstag, 12.07.2025 kontrollierten Polizeibeamte gegen 01:15 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Zweibrücken einen PKW mit niederländischem Kennzeichen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung des Fahrzeugführers durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Dem Fahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Gefahren und strafrechtlichen Konsequenzen des Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinfluss hin. |pizw

