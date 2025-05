Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - 15-jährige Radfahrerin stürzt

Quadfahrer gesucht

Geldern-Hartefeld (ots)

Am Donnerstag (22. Mai 2025) gegen 07:35 Uhr ereignete sich auf dem Poelycker Weg ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Eine 15-jährige Radfahrerin aus Kerken war dort mit Freundinnen in Richtung Vernum unterwegs. Von hinten habe sich ein Quadfahrer genähert und wollte die Radfahrerinnen überholen. An dieser Stelle sei aber nicht so viel Platz gewesen, so dass die 15-Jährige auf einen Schotterstreifen neben der Straße ausweichen musste, um nach eigenen Abgaben einen Zusammenstoß mit dem Quad zu vermeiden. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht. Der Quadfahrer fuhr jedoch weiter. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein schwarz-orangenes Quad mit Klever Kennzeichen gehandelt haben. Vermutlich saß ein Mann am Steuer, als Mitfahrerin saß ein Mädchen mit einem pinken Rucksack auf dem Quad. Der Quadfahrer und eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell