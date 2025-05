Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Autofahrer übersieht beim Abbiegen Pedelec-Fahrer

84-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag (24. Mai 2025) kam es gegen 14:05 Uhr am Kreuzungsbereich der Beeker Straße (Landstraße 472)/Kattegatweg/Beeker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Der Mann aus Kleve war zulässigerweise auf dem linken Radweg aus Elten kommend in Richtung Autobahn/niederländische Grenze unterwegs. Aus der Einmündung der Beeker Straße ( Verbindungsstraße zwischen Buschweg und der L472) wollte ein 57-jähriger Niederländer mit seinem Peugeot 2008 nach rechts auf die Beeker Straße (L472) in Richtung Elten abbiegen. Trotz des Verkehrszeichens "Vorfahrt achten" und des zusätzlichen Hinweisschildes "Radverkehr kreuzt von links und rechts" schaute er nach eigenen Angaben lediglich nach links und übersieht damit den aus seiner Sicht von rechts kommenden Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand geringer Sachschaden am Pkw, das Fahrrad blieb unbeschädigt.

