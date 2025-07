Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn

Walshausen (ots)

Auf der Autobahn 8 bildete sich am Freitagmittag aufgrund eines Verkehrsunfalls ein enormer Rückstau von mehreren Kilometern. Gegen 13:18 Uhr erreichten die Polizei mehrere Notrufe bezüglich eines schweren Unfalls an der Anschlussstelle Walshausen in Fahrtrichtung Pirmasens. Zuvor war ein Lastkraftwagen auf der rechten Fahrspur unterwegs. Dahinter befand sich ein kleiner Transporter. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen, beabsichtigte der weiße Lieferwagen den Lkw zu überholen. Hierbei übersah dieser jedoch ein weiteres Fahrzeug auf der linken Fahrspur, scherte wieder nach rechts ein und es kam zum Zusammenstoß mit dem Lkw. Aufgrund des Zusammenstoßes überschlug sich der Transporter mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. In dem verunfallten Auto befanden sich zwei Personen die von Ersthelfern aus den Fahrzeugen befreit wurden. Diese wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Schwere der Verletzungen ist bislang noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000, - Euro geschätzt.

Zur Zeit ist die Bundesautobahn 8 ab der Anschlussstelle Walshausen vollgesperrt. Der genaue Unfallhergang ist Teil der weiteren Ermittlungen. Zu diesem Zweck wird auch eine Drohne an der Unfallstelle eingesetzt. Nach Beendigung der Unfallaufnahme sowie der Aufräumarbeiten wird die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfallgeschehens sich auf der Dienststelle unter der Telefonnummer 0631 369-15399 zu melden. |pizw

