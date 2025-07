POL-PIZW: Tag der Verkehrsverstöße

Hornbach (ots) - Am Montagnachmittag, dem 07.07.2025, gegen 16:20 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Zweibrücker Straße/Turnhallstraße in Hornbach ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der Fahrer eines Toyota Corolla befuhr die Zweibrücker Straße und übersah beim Linksabbiegen in die Turnhallstraße einen entgegenkommenden Skoda Rapid. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin und ...

