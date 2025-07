POL-PIZW: Körperverletzung auf Dorffest

Wiesbach (ots) - Am Samstagmorgen erhielt die Polizei Zweibrücken Kenntnis darüber, dass im Zeitraum vom 04. Juli 2025, 13:30 Uhr, bis 05. Juli 2025, 06:00 Uhr, von einem unbekannten Täter versucht wurde, in eine leer stehende Metzgerei in der Talstraße in Wiesbach einzubrechen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes aufgenommen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken nimmt sachdienliche ...

mehr